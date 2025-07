La Fc Alghero conferma Andrea Peana nel doppio ruolo di allenatore e giocatore della prima squadra che disputerà il campionato di Prima Categoria anche per la stagione sportiva 2025/26.

La scelta «rinnova la fiducia in un uomo simbolo del nostro progetto: radicato nel territorio, vicino ai giovani, guida carismatica dentro e fuori dal campo. Mister Peana rappresenta appieno i valori giallorossi di passione, competenza e appartenenza. Il progetto Fc Alghero continua a crescere, con l’obiettivo di offrire un ambiente sano dove ogni giovane possa esprimersi, migliorare e diventare protagonista», dichiarano dalla sede giallorossa.

«Resto perché credo in quello che stiamo costruendo. In Fc Alghero non alleni solo una squadra, accompagni una generazione. Questo doppio ruolo mi permette di essere ancora più vicino ai ragazzi, di guidarli dal campo e dalla panchina», ha dichiarato Peana.

«Con questa conferma, la società rilancia con forza la sua vision: formare calciatori, crescere persone, costruire insieme il futuro del calcio ad Alghero», chiosa la dirigenza giallorossa.

