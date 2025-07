Un altro giocatore della nazionale italiana di basket in carrozzina per la Dinamo Lab: arriva Driss Saaid, ala forte (punti 1,5), si origine marocchina ma trasferitosi in Italia con la famiglia quando aveva 7 anni.Dopo una prima esperienza nel minibasket, Driss si avvicina al basket in carrozzina con l’HB Torino Ucep, con cui debutta in Serie B festeggiando anche una promozione in A2.

Nel 2018 arriva il salto di qualità: firma con il Santo Stefano, dove debutta in Serie A e vince lo Scudetto. Passa poi alla Briantea84 Cantù, dove gioca nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Si trasferisce in Spagna, all’ADM Econy Gran Canaria, e nella stagione 2023/24 approda in Germania tra le fila dei RSB Thuringia Bulls, squadra con cui conquista Coppa di Germania e campionato tedesco, completando una stagione da protagonista assoluto.

Parallelamente all’attività sportiva, Driss è impegnato anche nel mondo istituzionale: dal 2021 è rappresentante degli atleti del Comitato Italiano Paralimpico per il Piemonte, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie nel movimento sportivo paralimpico regionale.

Driss Saaid ha dichiarato: «La proposta della Dinamo Lab mi ha convinto perché è una società in crescita, e mi è sembrata un’ottima realtà dove poter tornare in Italia e continuare il mio percorso. Con i nuovi innesti e con tanto lavoro, possiamo portare la Dinamo Lab a un livello più alto».

