Con una finale da brividi davanti a circa 5000 spettatori, la sesta edizione della *Catte Cup* va in archivio consacrandosi, ancora una volta, come il torneo di calcio a 7 più importante della Sardegna. Un mese di passione, spettacolo e partecipazione senza precedenti: oltre 500 giocatori coinvolti sul campo del seminario arcivescovil, una media di oltre 2000 persone a serata e una macchina organizzativa impeccabile, capace di trasformare lo sport in un vero evento popolare.

A sollevare la coppa più ambita sono stati gli “Avengers Sanluri”, al termine di una finalissima combattuta contro “SNG Solarussa”. Emozioni anche nella finale per il terzo posto, dove *FRK* ha avuto la meglio su “VSC” in un match equilibrato fino all’ultimo: entrambe, comunque, si sono assicurate un posto nella prossima edizione, così come “Ndts”, vincitrice del torneo “Last call”.

Ma *Catte Cup 2025* è stata molto più di un semplice torneo. L’edizione sarà ricordata per l’intenso valore umano e sociale, reso tangibile dal ricordo di Luigi Scognamiglio, giovane appassionato e vincitore nel 2022 con “MTRN”, scomparso lo scorso maggio a causa di un brutto male. Gli amici di sempre hanno voluto onorarlo nel modo più sincero e solidale: una raccolta fondi lanciata su GoFundMe ha raccolto ben 22.000 euro, donati in parti uguali all’Hospice Angela Nonnis e all’AIRC. Un gesto che ha scaldato i cuori, confermando che la Catte Cup è soprattutto un simbolo di comunità, amicizia e memoria oltre che l’evento principe dell’estate oristanese.

