A poche ore dalla sentenza della Lnd sull’ammissione o meno dell’Olbia alla Serie D 2025/26, la curva manifesta il suo pensiero con uno striscione comparso in tarda serata allo stadio “Bruno Nespoli”. Il messaggio è diretto ed eloquente: “SwissPro, cedete la società… Via subito dalla nostra città!”.

Dopo le dimissioni dalla presidenza di Guido Surace, arrivate venerdì, la proprietà svizzera ha aperto ufficialmente alla cessione delle sue quote, pari al 70 per cento del pacchetto, ma a oggi non si hanno notizie sulle manifestazioni d’interesse avanzate per un club che ha compiuto quest’anno 120 anni di storia. E il cui futuro appare sempre più incerto.

Il tutto mentre la squadra – che, a parte una decina di giocatori sotto contratto, di fatto non esiste – dovrebbe iniziare a preparare una stagione che partirà con diversi punti di penalizzazione in classifica per il ritardo nel pagamento degli stipendi arretrati, e di cui si saprà dopo il Consiglio federale delle prossime ore.

