L’effetto e l'affetto di Iva Zanicchi ha portato davvero bene: la Verde Isola vince a Barumini contro la Libertas una gara spareggio per la salvezza nel girone B della Prima categoria, un 4-0 rotondo che non ammette repliche, e i carlofortini si ritrovano così in una posizione di classifica leggermente più serena. “Si, occorre ammettere che Iva ci ha preso sotto la sua ala protettrice – commenta il presidente della Verde Isola Giuseppe Buzzo – la ringraziamo per l’operazione simpatia che ha coinvolto anche lei e ora davvero testa bassa al campionato per risollevarci da un inizio di stagione non in linea con quanto si pensava in estate”.

Infortuni e tanta sfortuna hanno infatti caratterizzato l’avvio del torneo della Verde Isola, affidata all’esperto allenatore Alberto Melis che tuttavia ha dovuto fare i conti da un lato con una rosa di qualità, dall’altro con imprevisti contro i quali c’era ben poco da fare: giocatori acciaccati, gare storte, scelte arbitrali molto discutibili. Come già manifestato da Arrigo Sacchi e Gianni Morandi, con video diffusi negli anni scorsi, giorni fa anche la nota cantante Iva Zanicchi ha voluto esprimere la sua simpatia nei confronti della Verde Isola. E, sarà, un caso, il primo risultato è arrivato.

