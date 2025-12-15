La Klass Sennori si rinforza. Dopo la sconfitta nel derby contro l’Esperia, i romangini aggiungono un nuovo tassello in vista della corsa salvezza nel campionato di Serie B Interregionale.

Alla corte di coach Gabriele Piras arriva Luca Sanna, guardia di 190 centimetri, cresciuta nel vivaio della Dinamo Sassari. Giocatore dotato di buone qualità offensive, fino a domenica scorsa Sanna è stato il miglior realizzatore del Tavoni Sassari, formazione di Serie C Unica con cui viaggiava a oltre 31 punti di media.

Nel suo percorso, l’esterno sassarese classe 2003 ha maturato diverse esperienze oltre Tirreno: a Molinella (C Gold) ha chiuso a 17,2 punti di media, a Senigallia (B Interregionale) a 9,4, mentre a Jesi, in C regionale marchigiana, ha prodotto 13,7 punti a partita.

