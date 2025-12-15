Basket, la Klass Sennori si rinforza con Luca SannaNel suo percorso, l’esterno sassarese classe 2003 ha maturato diverse esperienze oltre Tirreno
La Klass Sennori si rinforza. Dopo la sconfitta nel derby contro l’Esperia, i romangini aggiungono un nuovo tassello in vista della corsa salvezza nel campionato di Serie B Interregionale.
Alla corte di coach Gabriele Piras arriva Luca Sanna, guardia di 190 centimetri, cresciuta nel vivaio della Dinamo Sassari. Giocatore dotato di buone qualità offensive, fino a domenica scorsa Sanna è stato il miglior realizzatore del Tavoni Sassari, formazione di Serie C Unica con cui viaggiava a oltre 31 punti di media.
Nel suo percorso, l’esterno sassarese classe 2003 ha maturato diverse esperienze oltre Tirreno: a Molinella (C Gold) ha chiuso a 17,2 punti di media, a Senigallia (B Interregionale) a 9,4, mentre a Jesi, in C regionale marchigiana, ha prodotto 13,7 punti a partita.