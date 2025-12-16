Nessuna sorpresa nell’ultimo weekend di partite del torneo di Divisione Regionale 2. Vincono, infatti, tutte le prime della classe.

Sud. Continuano a guidare la classifica (a quota 18 punti) Azzurra Oristano e Cagliari Basket, vittoriose nell’ultimo turno. Gli oristanesi si sono imposti contro il Beta Pirri per 76-66, mentre i cagliaritani hanno avuto la meglio contro Il Gabbiano per 83-48. Per quanto riguarda la partita del Cagliari Basket, i padroni di casa (che hanno in Oliverio il top scorer con 12 punti) allungano sin dai primi 10’ (25-8), per poi controllare e allungare nel corso della gara.

La diretta inseguitrice, con una vittoria in meno, il Carloforte, espugna invece il campo del Marrubiu, in rimonta, per 53-60. Marrubiesi che volano sul +17 nel corso del primo quarto (24-7 al 10’) e chiudono sul +12 all’intervallo (32-20 al 20’). Nella ripresa la rimonta ospite che porta al pareggio del 30’ (43-43) e culmina nel sorpasso degli ultimi 10’. Migliori realizzatori della gara Valenza, del Marrubiu, e Aste, del Carloforte, con 19 punti. Nelle altre sfide spicca la vittoria di misura del Serramanna ai danni del CUS Cagliari (71-69) e la convincente del Genneruxi contro l’Antonianum (71-65).

Netto il successo del Condor Monserrato (terzo successo di fila) ai danni della Primavera Gonnosfanadiga per 64-44. Nei primi 10’ meglio gli ospiti (11-18); dal secondo quarto in poi prendono il largo i padroni di casa, fino al +20 finale. Nelle fila del Condor da segnalare i 13 punti segnati da Pongelli. Infine, chiude il quadro degli incontri (in attesa del posticipo tra Carbonia e Settimo), il colpo esterno dell’Iglesias, sul campo de La Casa del Sorriso Su Planu, per 60-65.

Nord. Nel girone A il Sennori prosegue la marcia in vetta alla classifica. I sennoresi, spinti dai 15 punti messi a segno da Moscaritolo, ottengono l’ottava vittoria stagionale vincendo in casa dell’Olimpia Olbia per 58-70. In seconda posizione non molla la presa la Masters Sassari che supera, nello scontro diretto per il ruolo di vice-capolista, la Mercede Alghero per 88-63.

Tra i sassaresi spicca la prestazione di Obino, autore di 20 punti. A chiudere i risultati del girone un doppio colpo esterno: la Virtus Olbia si impone sul parquet della Nova Pallacanestro La Maddalena (54-82) e la Accademia Olmedo ad Arzachena (47-60). Nel girone B lo Shardana vince a Ghilarza per 73-82 (Melis chiude con 24 punti) e mantiene la testa. Insegue il Macomer 2.0 che non ha problemi contro l’Ichnos Nuoro (77-57).

© Riproduzione riservata