Si è concluso ieri, con la settima e ultima giornata, il Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.

Il torneo è stato vinto dal Tc Cagliari A nel maschile e dalla Torres Tennis nel femminile.

Retrocedono in Seconda Serie Tc70 Oristano e Tc Alghero nel torneo maschile, Cus Cagliari e Tc Alghero nel torneo femminile.

Ecco i risultati e le classifiche finali della Prima Serie.

Prima serie maschile.

Tc Moneta-Tc Alghero 3-0 (si gioca domenica)

Torres-Poggio Sport Village A 1-2

Riposa: Tc70 Oristano.

La classifica: Tc Cagliari A 12; Tc Terranova A 10; Poggio Sport Village A 8; Torres Tennis 6; Tc Moneta 4; Tc70 Oristano 2; Tc Alghero A 0.

Prima serie femminile.

Tc Alghero-Tc Cagliari A 1-2 (recupero giocato sabato)

Sporting Ct Quartu A-Tc Alghero 3-0 (domenica)

Tc Terranova A-Quattro Mori Tennis Team A 3-0

Torres-Tc Cagliari A 3-0

Riposa: Cus Cagliari.

La classifica: Torres Tennis 12; Quattro Mori Tennis Team A e Sporting Ct Quartu A 8; Tc Cagliari A e Tc Terranova A 6; Cus Cagliari 2; Tc Alghero 0.

