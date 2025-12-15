Tennis, i verdetti del Campionato InvernaleSi è conclusa ieri la competizione regionale maschile e femminile a squadre
Si è concluso ieri, con la settima e ultima giornata, il Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.
Il torneo è stato vinto dal Tc Cagliari A nel maschile e dalla Torres Tennis nel femminile.
Retrocedono in Seconda Serie Tc70 Oristano e Tc Alghero nel torneo maschile, Cus Cagliari e Tc Alghero nel torneo femminile.
Ecco i risultati e le classifiche finali della Prima Serie.
Prima serie maschile.
Tc Moneta-Tc Alghero 3-0 (si gioca domenica)
Torres-Poggio Sport Village A 1-2
Riposa: Tc70 Oristano.
La classifica: Tc Cagliari A 12; Tc Terranova A 10; Poggio Sport Village A 8; Torres Tennis 6; Tc Moneta 4; Tc70 Oristano 2; Tc Alghero A 0.
Prima serie femminile.
Tc Alghero-Tc Cagliari A 1-2 (recupero giocato sabato)
Sporting Ct Quartu A-Tc Alghero 3-0 (domenica)
Tc Terranova A-Quattro Mori Tennis Team A 3-0
Torres-Tc Cagliari A 3-0
Riposa: Cus Cagliari.
La classifica: Torres Tennis 12; Quattro Mori Tennis Team A e Sporting Ct Quartu A 8; Tc Cagliari A e Tc Terranova A 6; Cus Cagliari 2; Tc Alghero 0.