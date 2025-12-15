È inarrestabile la corsa del Cus Cagliari in vetta al torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine universitaria, nel corso dell’undicesima giornata di andata, porta a casa l’ennesima vittoria e tiene a distanza gli inseguitori.

“Dieci”. Come i successi in altrettante gare del quintetto allenato da Marco Benucci, imbattuto. L’ultima vittima, l’Atletico Cagliari, è stata superata per 86-52 al palaCUS. Sfida mai in discussione, con i padroni di casa che volano sul +16 dopo i primi 10’ (26-10). Nel secondo quarto la forbice si allarga, arrivando al +22 dell’intervallo (48-26).

Nella ripresa il margine aumenta, toccando il +36 del 30’ (72-46) e rimanendo quasi invariato alla sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Casula, del CUS Cagliari, con 17 punti.

All’inseguimento. CMB Porto Torres, secondo a quota 18, Genneruxi e Elmas, a 16 punti, chiudono il quadro delle prime quattro posizioni. I turritani vincono sul campo del CUS Sassari per 56-73 e si confermano squadra dalle grandi qualità. Alle spalle, i cagliaritani si impongono contro la Santa Croce Olbia per 75-59. Genneruxi parte forte e accumula un vantaggio sopra la doppia cifra già a fine primo quarto (29-18 al 10’). Le cose non cambiano nella seconda frazione, fino al 47-30 del 20’.

Al rientro dal riposo lungo il quintetto allenato da Gianluca Susini va sul +22 (65-43 al 30’), gestendo poi la situazione nel quarto conclusivo. Top scorer della gara è Bonomo, della Santa Croce, con 15 punti. Elmas, invece, vince contro il San Sperate per 84-53. Padroni di casa avanti in avvio (23-19 al 10’), fino al +11 dell’intervallo (47-36 al 20’). È nel terzo quarto, però, che i ragazzi di Giancarlo Bogo effettuano il break che, di fatto, chiude la gara, portandosi, al 30’, sul 69-39. Margine che rimane praticamente immutato fino al 40’. Nelle fila di Elmas da segnalare i 15 punti firmati da Borghero.

Le altre. Tra le sfide dell’undicesima di andata, da segnalare la bella vittoria esterna dell’Astro, sul campo della Ferrini Quartu, per 78-91. Per i cagliaritani, che hanno guidato il punteggio nel corso dei 40’ di gioco, è la sesta vittoria stagionale. Vincono in casa, invece, Sinnai e SAP Alghero. I primi superano Mogoro per 93-72. Dopo il 24-14 del 10’, i padroni di casa allungano ulteriormente nel secondo quarto, chiuso sul 52-28. Al rientro dall’intervallo i mogoresi cercano di accorciare il margine (69-48 al 30’), senza però riuscire a scendere sotto le 20 lunghezze di svantaggio. Miglior realizzatore della gara è Oliva, del Sinnai, con 31 punti. Gli algheresi, infine, vincono per 82-67 contro Assemini. Partita in sostanziale equilibrio nei primi 30’ di gioco (21-20 al 10’, 41-36 al 20’ e 58-54 al 30’), con break decisivo dei padroni di casa nel quarto finale. Miglior realizzatore della gara è Grosso, dell’Assemini, con 21 punti.

© Riproduzione riservata