Nel terzo concentramento della Élite femminile, a Castello d’Agogna, l’Amsicora firma l’ennesima impresa. Due vittorie e primo posto provvisorio (alla Final Four vanno le prime quattro) non sono un fatto nuovo, ma è il modo con cui le ragazze allenate da Roberto Carta hanno vinto le partite.

La giornata di ieri inizia con la vittoria del Cus Torino sull’HP Milano, 5-1 e prosegue con la prima sorpresa. Nello scontro tra le due capolista la matricola HC Riva batte 5-4 la Lorenzoni e resta sola in vetta. Entra in scena l’Amsicora nella sfida con il Cus Padova, Valenti prende un doppio giallo e per la bomber argentina la partita finisce. Le cagliaritane giocano in inferiorità numerica per tutta la partita e vincono 7-2 con poker di Khilko, doppietta di Vynohradova, e Valenti (prima dell’espulsione). La Lorenzoni perde ancora, 7-2 con il Cus Torino, è nuovamente il turno dell’Amsicora, contro l’HC Riva. Valenti deve scontare la squalifica, Stagno è rimasta a Cagliari (è una delle atlete chiamate a portare la fiamma olimpica), spazio alle giovani e la musica resta la stessa. L’Amsicora vince 3-2, sorpassa e si porta al primo posto. Segna Olla, pareggia Barion, Mucelli e Khilko allungano definitivamente, la rete di Sarnano non spaventa.

Il campionato si ferma, ritorna l’11 gennaio a Padova. Classifica: Amsicora 13, Cus Torino e HC Riva 11, Lorenzoni Brà 8, HP Milano 4, Cus Padova 2.

Serie A2 maschile

A Castello d’Agogna secondo concentramento, per l’Amsicora una vittoria e una sconfitta. Nella prima partita i cagliaritani sono stati sconfitti 7-2 (reti di Atzori e Carta) dal Rassemblement Torino, che guida la classifica. Nel secondo match è arrivato il successo sull’HC Savona che vale il secondo posto, 8-4 con tripletta di Atzori, doppietta di Giustini e Carta e rete di Uccheddu. Prossime partite il 4 gennaio a Genova.

