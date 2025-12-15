Nuovo acquisto del Macomer, militante nel girone C della Prima categoria.

La società del Marghine ha raggiunto l'accordo con Alessandro Soru, terzino destro, all’occorrenza esterno di centrocampo, proveniente dall’Ovodda, ma originario proprio di Macomer.

Alessandro Soru ha già fatto il suo esordio ieri, col Fonni, con una buona prestazione personale. Un innesto duttile e motivato, pronto a dare il suo contributo con impegno e attaccamento ai colori della sua città.

© Riproduzione riservata