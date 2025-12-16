Rispetto al turno precedente, in cui le squadre galluresi del Girone D di Prima Categoria – Valledoria, Lauras e Badesi 09 – erano riuscite nell’en plein, totalizzando 9 punti complessivi, in quello appena disputato il “bottino” si è dimezzato. Non è andata meglio nell’altro girone, il C, dove l’unica rappresentante, l’Oschirese, è stata nuovamente sconfitta. L’unica a ripetere il successo, sfruttando al meglio il doppio turno casalingo concessole dal calendario, è stata il Valledoria.

L’undici di mister Nieddu ha potuto così confermarsi al 4° posto con 22 punti, una posizione certamente meritata e passibile di miglioramenti nel prosieguo della stagione. In questo girone muta nuovamente la fisionomia della vetta: fino all’undicesimo turno in testa c’erano, a quota 27, Monte Alma e Lanteri, ma dopo la sconfitta dei sassaresi a Sennori sono tornati solitari al comando i nulvesi con 30 punti.

Al 6° posto con 18 punti si trova il Lauras: i bianconeri di Franco Scano, in vantaggio per 0-2 per un tempo e mezzo grazie alle due splendide reti di Del Soldato, nei dieci minuti successivi sono stati raggiunti a Sorso sul 2-2. Un pareggio che, in ogni caso, permette di allungare a tre la striscia positiva e di guardare al prosieguo della stagione con rinnovata fiducia.

Ha ceduto ancora una volta l’intera posta in palio, questa volta in casa, il Badesi 09, scivolando così al 9° posto con 16 punti. Nell’ultimo turno del 2025 Lauras e Badesi 09 si troveranno di fronte al “Limbara” per dar vita alla “Stragallurese” monti-mare, mentre il Valledoria sarà di scena alla “Piramide” per affrontare il Sorso 1930.

Tornando, in chiusura, all’Oschirese, va sottolineato che, nonostante le ultime due sconfitte, occupa ancora il 4° posto con 21 punti e nell’ultima gara dell’anno sfiderà in casa il Bottidda.

