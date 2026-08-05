L'Usinse in festa, giocherà l'Eccellenza per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1961. Un ripescaggio frutto anche dell'ottima scorsa stagione chiusa al terzo posto nel girone B della Promozione al termine di un campionato esaltante sotto la guida di un allenatore vincente come Pierluigi Scotto. Nei playoff di Promozione lo scorso giugno, l'Usinese era finita al terzo posto (il castiadas aveva rinunciato a giocare la finalina per il terzo e quarto posto. «Ci sono traguardi che cambiano il destino di una società. Questo- scrive il sodalizio- è uno di quelli.Per la prima volta dalla sua fondazione, la U.S.D. Usinese giocherà nel campionato di Eccellenza, dopo 35 anni consecutivi in Promozione. Un risultato storico che riempie d’orgoglio tutta la comunità rossoblù. Un traguardo costruito grazie al lavoro di tante persone, ma che ha dei protagonisti ai quali è giusto rendere il merito che spetta loro».

«Il primo ringraziamento- scrive la società- va al nostro direttore sportivo, Sandro Panzali, autentico artefice di questo percorso. Con competenza, passione e una dedizione instancabile ha costruito, anno dopo anno, una società sempre più solida e una squadra sempre più competitiva. Ha saputo programmare, scegliere gli uomini giusti, dare continuità al progetto e trasformare quello che per tanti sembrava un sogno in una realtà. Questa storica promozione in Eccellenza porta inevitabilmente anche la sua firma.

Un ringraziamento speciale va poi al presidente Antonino Derosas, che in questi 35 anni non ha mai smesso di credere nell’Usinese e nel sogno dell’Eccellenza. Con amore, sacrificio e una passione infinita ha sostenuto questa società in ogni momento, diventando il punto di riferimento di un’intera comunità.

Infine, un grande merito va a Pierluigi Scotto, che nella passata stagione ha guidato la squadra a uno straordinario terzo posto in campionato, un risultato che ha permesso all’Usinese di conquistare il primo posto nella graduatoria dei ripescaggi e di coronare questo storico traguardo.

Questo successo appartiene anche ai dirigenti, allo staff, ai calciatori, ai volontari, agli sponsor e a tutti i tifosi che non hanno mai smesso di sostenere questi colori. Dopo 35 anni, la storia cambia. L’Usinese è in Eccellenza. E da oggi inizia un nuovo capitolo, scritto con il lavoro, la programmazione e la passione di chi ha creduto che l’impossibile potesse diventare realtà».

© Riproduzione riservata