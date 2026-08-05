L'ASD Hermaea apre un nuovo capitolo della propria storia con il rinnovo degli organi sociali e la nomina dell'avvocato Antonio Masuli alla presidenza dell'associazione. Il nuovo assetto punta a dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni dai soci fondatori, che hanno contribuito al rilancio della società, affiancando nuove energie e una visione orientata alla crescita del settore giovanile e allo sviluppo del movimento pallavolistico. Punto di riferimento ancora Jenny Barazza, cuore del progetto sportivo, grazie alla sua esperienza e al lavoro svolto con le atlete. Il nuovo direttivo intende, inoltre, rafforzare la collaborazione con famiglie, scuole, istituzioni e realtà imprenditoriali del territorio, nella convinzione che lo sport rappresenti uno strumento di educazione, inclusione e crescita sociale. Tra gli obiettivi una società sempre più organizzata, inclusiva e sostenibile, capace di valorizzare il contributo di dirigenti, tecnici, volontari e famiglie, mettendo sempre al centro il percorso di crescita delle giovani atlete. Un ringraziamento è stato rivolto al presidente uscente Antonio Marco Cuguttu, che dopo aver guidato la nascita dell'associazione continuerà a far parte della dirigenza, mettendo a disposizione la propria esperienza.

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