La mancata iscrizione del Carbonia al campionato di Eccellenza per gravi cause finanziarie, torneo in cui invece il club aveva raggiunto un'onorevole posizione di metà classifica, ha destato non rabbia ma profondo turbamento fra i tifosi Carbonia Ultras, da sempre molto vicini alla squadra sia allo stadio Zoboli che in ogni angolo della Sardegna. Nelle scorse settimane avevano quasi raggiunto 1600 firme di appassionati con l'intenzione di smuovere le acque, e la petizione era stata mandata via PEC al Comune e alla Regione nella speranza che le istituzioni pubbliche agevolassero una situazione positiva. La petizione suggeriva la ricerca di sponsor che potessero salvare la squadra della città. Gli ultras non si era dunque permessi di istituire una raccolta fondi per non mettere in difficoltà la cittadinanza. Pur in contesto molto complicato, il sodalzio dei tifosi non nega che si sarebbe aspettato un ruolo più incisivo anche dal Comune. Ma la delusione manifestata in un lungo documento di questi giorni è rivolta anche alla classe imprenditoriale.

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