L’Ilvamaddalena giocherà la stagione 2026-2027 in Eccellenza, fra le sedici partecipanti del massimo campionato regionale. La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i ripescaggi, che diventano sei per l’esclusione del Fasano (ricorso non accolto), ma la formazione sarda non è fra quelle incluse.

Le ripescate sono, in ordine di graduatoria, Lascaris, Castellanzese, Fiorenzuola, Derthona, Grassina e Tropical Coriano. Rimane fuori anche l’Imolese, esclusa dalla graduatoria dei ripescaggi. Sono in tutto 162 le società di Serie D che parteciperanno al nuovo campionato, con Budoni, Cos, Latte Dolce, Monastir e Ossese fra le sarde: domani alle 13 scopriranno le avversarie nei gironi.

Una forte delusione per l’Ilvamaddalena, che ha contestato più volte la graduatoria. La società isolana non rientra fra i ripescaggi in Serie D perché sfavorita con il Grassina, che ha chiuso davanti per alcuni tornei giovanili che in Sardegna non sono attivi.

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