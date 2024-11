Si giocherà a Sa Rodia Tharros-Villamassargia, sabato prossimo alle ore 15 per la dodicesima giornata del Girone A di Promozione. Proseguono i lavori al Campo Tharros, che da inizio stagione stanno obbligando gli oristanesi a dover trovare ospitalità in altri impianti per le partite casalinghe: sarà ancora il Centro federale Tino Carta la soluzione per il prossimo turno.

I biancorossi di Antonino Lai sono reduci da due sconfitte consecutive, prima il derby con l'Arborea (0-1) e domenica il 2-1 a Sa Duchessa col Cus Cagliari, che ha effettuato l'aggancio al terzo posto in classifica. Il Lanusei capolista è scappato a +6, mentre il Villamassargia (nell'ultimo turno sconfitto 1-4 dal Guspini) è ultimo a quota 5.

C'è anche un'altra variazione di orario, questa per la Coppa Italia Promozione: il ritorno dei quarti di finale Usinese-Coghinas, mercoledì 27, prenderà il via alle ore 18.

