L’allenamento congiunto tra Olbia e Ozierese termina 1-1. Stasera a Ozieri la squadra di Giancarlo Favarin ha strappato un pari in rimonta alla formazione locale, che prepara la prossima stagione in Promozione.

Gialloblù in vantaggio dopo 3’ con Elisi; la replica dei bianchi porta la firma di Staffa, a segno alla fine del primo tempo. Nel primo test estivo, dopo 10 giorni di allenamento, l’Olbia è sembrata “imballata” nelle gambe, mostrando, tuttavia, buone trame di gioco. Il lavoro da fare è ancora tanto ma i segnali sono buoni, mentre il debutto stagionale in Serie D con la Coppa Italia, tra 10 giorni, si avvicina.

Intanto, sul fronte societario si registra la creazione del comitato per la raccolta fondi che serviranno a finanziarie la prima parte della stagione in attesa del cambio di proprietà: nei prossimi giorni verranno svelati i dettagli.

Allo stesso modo, nei prossimi giorni verranno annunciate le date degli open days per il settore giovanile: a tal proposito, attraverso una nota stampa, l’Olbia Calcio prende ufficialmente le distanze da chi sta contattando giovani calciatori usando il suo nome.

