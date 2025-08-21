ll beach tennis internazionale è tornato in Sardegna con uno degli appuntamenti di spicco dell’estate sportiva: il BT 200 ITF Beach Tennis World Tour - Eolo Beach Contest Proxienergy 2025, in programma da domani fino al 24 agosto nella marina di Torregrande.

La manifestazione, organizzata da Eolo Beach Sports, porterà in campo alcuni dei migliori interpreti della disciplina. Atleti e atlete si sfideranno sulla sabbia con l’obiettivo di conquistare il montepremi da 15 mila dollari. Domani, venerdì 22, i match avranno inizio alle 14 mentre sabato 23 e domenica 24 agosto gli atleti saranno in campo a partire dalle 9. Durante la tre giorni le partite dei campi centrali saranno trasmesse in diretta sui canali social di Eolo Beach Tennis e Directa Sport. In questo modo il grande evento internazionale sarà trasmesso in tutto il mondo, come avvenuto anche negli anni precedenti con ottimi riscontri.

Tra gli iscritti compaiono già nomi importanti del panorama beach tennistico mondiale: arriveranno le italiane Nicole Nobile e Giulia Trippa, rispettivamente numero 11 e 19 nel ranking mondiale. Tra gli uomini spiccano le coppie composte dai pluri-iridati Luca Cramarossa e Filippo Boscolo, da Edoardo Ponti e dal brasiliano Victor Amorim Gonzaga, dal sardo Andrea Reginato in coppia con Luca Brasini, a cui si aggiungono Dario Jublin e Andrea Veronesi. Sebastiano Cau, presidente Asd Eolo Beach Sports: «Questo prestigioso torneo rappresenta il cuore della nostra attività estiva e vogliamo far vivere a tutti un’esperienza unica ed emozionante. Siamo pronti ad accogliere i migliori atleti compresi i Top Player del circuito con una agguerrita pattuglia di atleti isolani che ormai si confrontano con tutte le carte in regola. Posso affermare che la Sardegna recita oggi un ruolo da protagonista all'interno del movimento beach tennistico».

