21 agosto 2025 alle 20:09
Eccellenza, l'Iglesias si accorda con Tommaso ArzuSarà il motore della fascia sinistra rossoblù
Nuovo acquisto all'Iglesias in vista della prossima stagione di Eccellenza.
La società mineraria ha tesserato 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐀𝐫𝐳𝐮, cagliaritano, classe 2003, ex Monastir e Latte Dolce. Sarà il motore della fascia sinistra rossoblù.
Un ruolo importante in una squadra che ha voglia di crescere in un campionato che si annuncia particolarmente difficile.
