Nuovo acquisto all'Iglesias in vista della prossima stagione di Eccellenza.

La società mineraria ha tesserato 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐀𝐫𝐳𝐮, cagliaritano, classe 2003, ex Monastir e Latte Dolce. Sarà il motore della fascia sinistra rossoblù.

Un ruolo importante in una squadra che ha voglia di crescere in un campionato che si annuncia particolarmente difficile.

