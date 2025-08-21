L'Esperia conferma anche Cabriolu, Locci e ThiamSarà un roster all’insegna della continuità per la squadra cagliaritana
L’Esperia Cagliari prosegue nel percorso di costruzione del roster in vista della prossima stagione di Serie B Interregionale, puntando sulla continuità. Il club rossoblù ha infatti confermato due pedine: il playmaker Luigi Cabriolu, l'ala Daniele Locci e il pivot senegalese Iba Koite Thiam.
Cabriolu, classe 1999, è cresciuto nel vivaio del Genneruxi prima di vivere esperienze significative anche in Serie B con i Pirates Accademia Basket. Superati alcuni problemi fisici, si è imposto come uno dei riferimenti del gruppo di giocatori locali che negli ultimi anni ha saputo alzare il proprio livello, fino a diventare determinante anche nel contesto della B Interregionale.
Conferma importante anche sotto canestro, con la prosecuzione del rapporto con Thiam. Pivot classe 1998, alto 205 centimetri, è arrivato a Cagliari nell’autunno del 2023 per sostituire Stefano Spizzichini, conquistando subito spazio e fiducia. In carriera ha vestito le maglie di Livorno, Forlì, Fabriano, Pozzuoli, Giulianova e Roseto, dividendosi tra Serie A2 e Serie B, portando con sé esperienza e solidità nel pitturato.
Daniele Locci, classe 1993, si è distinto negli ultimi anni come prezioso tuttofare in campo: generoso e instancabile, ha saputo offrire sprazzi di enorme qualità difensiva ed è spesso stato efficace anche nella metà campo offensiva con il suo piglio grintoso.
L’inizio della preparazione è fissato a Monte Mixi per venerdì 22 agosto, quando la squadra sosterrà i primi allenamenti in vista della nuova stagione.