Il San Salvatore Selargius conferma in blocco lo staff tecnico per la prossima stagione di Serie A2 femminile. Dopo il rinnovo di coach Vasilis Maslarinos, il club giallonero ha blindato anche il vice allenatore Nicola Massa, il preparatore atletico Daniele Desogus e la video analyst Letizia Cicotto.

Per Massa sarà il secondo anno consecutivo a Selargius, dopo un percorso che lo ha visto protagonista tra Genneruxi, Astro Cagliari e Accademia Sestu. «Sono molto contento della conferma e della fiducia della società e del coach – ha dichiarato –. Con Maslarinos c’è stata una svolta importante e proseguire questo percorso è stimolante. Inoltre, la continuità nel gruppo sarà strategica per trasmettere subito idee e mentalità alle nuove arrivate».

Desogus, al quarto anno in giallonero, porta in dote un’esperienza che spazia dall’hockey su prato al futsal, oltre alla lunga attività accademica. «Sono felice di ripartire – ha spiegato –. Ci aspetta una preseason lunga e più impegnativa dello scorso anno, ma sarà interessante lavorare fin da subito insieme a Vasilis e Nicola».

Conferma anche per Cicotto, legata da sempre al PalaVienna, prima da giocatrice e poi come allenatrice nel settore giovanile. Dal 2022 è parte integrante dello staff tecnico con l’analisi video. «Ringrazio la società e Maslarinos per la fiducia – ha detto –. L’analisi video è uno strumento fondamentale per andare oltre ciò che si vede in campo. Il mio obiettivo è fornire più informazioni possibili alla squadra per prepararci al meglio a ogni partita».

© Riproduzione riservata