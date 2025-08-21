Santiago Nagüel confermato al MonastirL’argentino, classe 1993, sarà ancora alla guida del centrocampo biancoblù
Arriva una conferma fondamentale per il Monastir neopromosso in Serie D: Santiago Nagüel sarà ancora alla guida del centrocampo biancoblù.
L’argentino, classe 1993, è stato tra i protagonisti della promozione di qualche mese fa, dopo una carriera che lo ha visto protagonista anche in Copa Libertadores e Copa Sudamericana, con oltre cento presenze nella Primera División argentina. Giunto in Sardegna nel 2022 al Bonorva, si è distinto per qualità ed esperienza, contribuendo in modo determinante all’ascesa del Monastir. Ha indossato anche la maglia della Costa Orientale Sarda.