Inizia col botto il cammino di Lorenzo Carboni nell'Itf25 di Lesa.
Sul rosso piemontese, il 19enne algherese (numero 563 della classifica mondiale) l'ha spuntata 6-3, 5-7, 6-3 al primo turno contro il russo Alexey Vatutin (320 Atp), testa di serie numero 1 del torneo.
Agli ottavi, Carboni affronterà il qualificato Denis Spiridon (1739), ironia della sorte suo compagno di doppio nel match perso 6-3, 6-0 contro Giulio Perego e l'iraniano Kasra Rahmani.

© Riproduzione riservata