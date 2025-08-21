La vittoria
21 agosto 2025 alle 14:47
Tennis, Lorenzo Carboni elimina il favoritoAll'esordio nell'Itf25 di Lesa, l'algherese elimina il russo Alexey Vatutin, testa di serie numero 1
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Inizia col botto il cammino di Lorenzo Carboni nell'Itf25 di Lesa.
Sul rosso piemontese, il 19enne algherese (numero 563 della classifica mondiale) l'ha spuntata 6-3, 5-7, 6-3 al primo turno contro il russo Alexey Vatutin (320 Atp), testa di serie numero 1 del torneo.
Agli ottavi, Carboni affronterà il qualificato Denis Spiridon (1739), ironia della sorte suo compagno di doppio nel match perso 6-3, 6-0 contro Giulio Perego e l'iraniano Kasra Rahmani.
© Riproduzione riservata