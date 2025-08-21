Comincia a prendere forma il Santa Giusta che prenderà parte al prossimo torneo di calcio di Prima Categoria. La compagine oristanese, inserita nel girone B, ripartirà con numerose novità. Nelle scorse settimane era stato nominato il nuovo presidente, Marco Cau, vecchia conoscenza del pallone gialloverde. La prima mossa della società è stata la scelta del nuovo allenatore che sarà Roberto Sau. Sau torna sulla panchina del Santa Giusta dopo oltre 10 anni. Dal 2011 al 2014, infatti, aveva firmato alla guida della squadra il doppio salto dalla Terza alla Prima Categoria. Nella rosa che avrà a disposizione sono arrivate le importanti conferme di Stefano Frau, che avrà anche il ruolo di capitano, e Mauro Sanna. Tra i nuovi arrivi, invece, sono stati ufficializzati gli innesti di Gustavo Johnson, centrocampista (anche per lui un ritorno), Riccardo Porta, terzino (ex Selargius), Alessio Ibba, centrocampista di fascia, e Giovanni Amendola, regista (già visto con la maglia del Santa Giusta dal 2013 al 2015).

