Primo banco di prova per l’Arborea, compagine che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Promozione regionale di calcio.

La compagine allenata da Nicola Battolu, infatti, che ha iniziato la preparazione pre-campionato lunedì 18 agosto, domani scenderà in campo per un primo test amichevole. Con inizio alle 17.30, al “Gino Neri”, se la vedrà contro gli Allievi Nazionali della Torres Under 17.

«Una prima sgambata – commenta il DS dell’Arborea Massimo Sabiu – c’è curiosità per vedere all’opera i nuovi acquisti, ma soprattutto per migliorare la condizione fisica. Sarà una buona occasione soprattutto per metter minuti sulle gambe e migliorare l’affiatamento tra vecchi e nuovi».

Arborea che in estate ha confermato il tecnico Battolu; con lui il vice Giampaolo Orrù, il direttore sportivo Massimo Sabiu e i collaboratori Antonio Deriu e Fabio Dessì.

Conferme anche per i fratelli Paolo e Marco Atzeni, Roberto Petucco, Gianluca Mascia, Diego Sabatel, Luca Cicu, Nicola Capraro, Luca Cillano, Alessandro Casu, Gabriele Sperandio, Cristiano Angioni, Stefano Cotza, Alessandro Tugulu, Massimo Pibiri e Michael Serpi. Tra i volti nuovi, sono arrivati Filippo Stevanato, portiere, dal Monastir, Gabriel Perilli, ex Tharros, e Fabio Cammarota, ex Taloro Gavoi e Terralba in difesa, Lucas Szafran, ex Tharros, Nuorese e Castiadas a centrocampo e, infine, in attacco, Daniele Orro, ex Castiadas, Uri e Ghilarza.

