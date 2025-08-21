La Marinedda (Isola Rossa) è pronta a ospitare sabato il Local Long Contest, competizione promozionale, definita “una gara dell’amicizia”, organizzata per celebrare lo spirito del surf.

Il contest, organizzato nella baia del Comune di Trinità d’Agultu dall’associazione sportiva Marineddabay, è patrocinato dalla FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard.

Due le categorie previste: una dedicata alle tavole lunghe 8 piedi per surfisti più esperti e una alle tavole softop per surfisti alle prime armi, senza limiti di età. Incentivata anche la presenza femminile: per le ragazze e le donne che vorranno partecipare, la quota di iscrizione sarà gratuita.

Il Local Long Contest sarà l’antipasto definitivo per quello che è considerato il clou della stagione, il Marinedda Bay Open - Campionato Assoluto Shortboard e Bodyboard 2025, gara che incoronerà i nuovi campioni italiani.

