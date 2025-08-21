Promozione, Nino Marras resta all'AlgheroDopo una stagione difficile conclusa con la retrocessione, il calciatore è pronto a ripartire con la solita grinta
L'Alghero conferma Nino Marras per il prossimo torneo di Promozione. Cresciuto calcisticamente a Porto Torres fino all’età di 9 anni, Nino Marras ha poi completato tutto il percorso giovanile ad Alghero, conquistando anche un campionato di Prima Categoria. Successivamente il salto in Serie D con mister Giorico, al Latte Dolce, dove ha collezionato una ventina di presenze, prima di fare ritorno ad Alghero.
Dopo una stagione difficile conclusa con la retrocessione, Nino è pronto a ripartire con la solita grinta.