Nicolò Serra e Giulia Russu si aggiudicano il Trofeo Ambrosio, torneo di Terza categoria disputato sui campi del Tc Terranova di Olbia.

Nel singolare maschile, il portacolori del Tc Alghero ha conquistato il titolo senza concedere set ai suoi avversari. Accreditato della prima testa di serie, Serra è entrato in gara nei quarti di finale, regolando 6-3, 6-0 Alberto Romano (Torres Tennis), per poi battere in semifinale il numero 5 del seeding Giovanni Mocci (Ct Macomer) con un doppio 6-3. In finale, l'algherese ha superato 6-1, 6-2 Giovanni Bella (Tc Porto Torres), testa di serie numero 2 e vincente 4-6, 6-3, 3-0 su un altro portacolori del Tc Alghero, Luca Caminiti, numero 3 del seeding, ritirato nel set decisivo.

Derby targato Tc Terranova nella finale del singolare femminile, con la numero 1 del seeding, Russu che ha battuto 6-4, 6-3 la numero 2 Diletta Rasenti. Semifinali per un'altra tesserata del circolo ospitante, Irene Sanna (sconfitta 6-2, 6-4 dalla vincitrice) e per la torresina Eva Piras (che ha perso 6-1, 6-4 contro la finalista).



