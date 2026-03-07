Tennis, la prima giornata di Serie CInizia domani il massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ecco i match della prima giornata della Serie C di tennis.
Serie C maschile.
Girone 1:
Ct Decimomannu B-Tc Alghero (ore 10)
Sporting Ct Quartu-Torres Tennis B
Tennis Elmas-Tc Arzachena.
Riposa: Tc Cagliari.
Girone 2:
Ct Decimomannu A-Tc70 Oristano (ore 9)
Tc Tempio-Ct Macomer
Easy Tennis-Tc Novelli (10).
Riposa: Tc Terranova.
Serie C femminile.
Girone 1:
Tc Ghilarza-Torres Tennis (ore 9)
Quattro Mori Tennis Team-Tc Alghero (10)
Tc Cagliari B-Accademia Tennis.
Girone 2:
Tc Arzachena-Tc Terranova (ore 9)
Tc Cagliari A-Sporting Ct Quartu
Tc Porto Torres-Tennis Elmas (10).