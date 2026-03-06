Dinamo Lab, la sfida di Firenze può valere il primo postoI biancoblù devono sperare anche in una vittoria dell’Asinara Waves a Cantù
Quartultimo turno della stagione regolare di basket in carrozzina. La vice capolista Dinamo Lab ha un impegno abbordabile domani a Firenze, alle 15.30, contro la penultima della classe. All'andata la squadra sassarese si è imposta per 76-59.
La Dinamo Lab potrebbe poi ricevere un favore dai cugini dell'Asinara Waves di Porto Torres che sempre sabato, ma alle 20.30, gioca in casa della capolista Briantea84 Cantù. All'andata hanno vinto i pluricampioni d'Italia per 74-61. Sulla carta Cantù è favorita, ma Porto Torres culla ancora il sogno di agganciare il quarto posto, l'ultimo utile per disputare i play off scudetto.
Se l'Asinara Waves fa il colpaccio può agganciare il Santo Stefano e allo stesso tempo consente a Sassari (in caso di vittoria a Firenze) di ritornare in vetta.