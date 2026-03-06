Si ricompone il nucleo storico della Serie A Élite maschile e il livello del campionato è destinato a salire. Tornano nella massima serie Bra e Butterfly Roma, clienti difficili per i campioni d’Italia della Tevere Roma campione d’Italia, per la Ferrini che riparte dal secondo posto, e per l’Amsicora che richiamando Roberto Carta in panchina non nasconde le ambizioni.

Amsicora e Ferrini saranno ancora una volta tra le osservate speciali, e si preparano ad affrontare tre mesi e mezzo a tutto gas con nuovi arrivi e giovani con un anno in più di esperienza. La prima giornata, domani, è già tutta da gustare con Ferrini-Brà e Lazio-Amsicora.

Ferrini

Confermato Alessandro Zuddas in panchina, che avrà il supporto di Ahmed Ezz, un passato nella squadra cagliaritana e nella nazionale egiziana di cui è stato il capitano. I volti nuovi sono l’egiziano Ahmed Zeiad, 26 anni, e l’argentino Sebastian Mucci, 28 anni, entrambi centrocampisti. Alla prima squadra sono aggregati i giovani Campus, Pitzalis e Delogu.

Domani (sabato) il debutto in campionato, al “Maxia” c’è il Bra, che nonostante la retrocessione in A1, dominata dopo la permanenza di un anno, ha continuato a vincere, Coppa Italia e scudetti indoor.

Amsicora

Archiviato il quarto posto della scorsa stagione, torna in panchina Roberto Carta, artefice degli ultimi due scudetti dell’Amsicora femminile. Anche dalla parte di Ponte Vittorio ci sono volti nuovi, giovani e con esperienza. Come l’argentino Santiago Montelli, attaccante di 37 anni, un’Olimpiade alle spalle (Londra 2012), campionati in Belgio e Spagna. Con lui il connazionale Alejo Lichi, centrocampista classe 2001. Dal Norimberga, seconda divisione tedesca è arrivato Nick Germershausen, 22enne centrocampista che ha scelto l’Amsicora nel suo percorso di crescita.

Domani la prima partita a Roma, contro la Lazio.

