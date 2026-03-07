Promozione, l’Arzachena inciampa nel BonorvaIl 2-4 con la vice capolista interrompe la serie positiva degli smeraldini, apre le marcature l’autogol di Loddo
Il Bonorva interrompe il filotto di dieci risultati utili dell’Arzachena, sconfitto questo pomeriggio allo stadio comunale Luigi Lacu di Luogosanto 2-4.
La vice capolista del girone B del campionato di Promozione ipoteca la vittoria in 20’. Il match della 10ª giornata di ritorno si sblocca al 12’ con l’autogol di Loddo, decisiva la sua deviazione sul cross basso in area di Spanu. Gli ospiti dilagano con Cordoba, Chelo e Pusceddu, di modo che superata la mezz’ora il Bonorva è avanti 4-0.
Gli smeraldini reagiscono, al 36’ accorciano le distanze con Donati e prima dell’intervallo dimezzano lo svantaggio con Fernandez, ma nella ripresa l’avversario è bravo a gestire, fino a portare a casa il risultato, un successo che mancava da tre partite.
L’Arzachena incassa la sconfitta e perde una posizione in classifica, ma con 41 punti può preparare con tranquillità la trasferta del prossimo turno sul campo del Castelsardo.