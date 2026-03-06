L’Arzachena torna a giocare a Luogosanto. Una settimana dopo il derby di Gallura, pareggiato 1-1, la squadra di Mauro Ottaviani ritrova il Luigi Lacu per la sfida casalinga col Bonorva, valida per la 10ª giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Col Biagio Pirina ancora indisponibile per lavori di manutenzione, il match di domani si giocherà allo stadio comunale di Luogosanto, che più volte quest’anno ha ospitato le gare interne degli smeraldini. Avversaria stavolta la vice capolista del girone B, che nella seconda parte della stagione regolare ha lasciato per strada 5 punti, peraltro nelle ultime due partite con Castelsardo e Campanedda, e per questo arriverà in Gallura determinata a ritrovare la vittoria.

Dal canto suo, l’Arzachena, in serie positiva da dieci turni, vuole chiudere il discorso con la salvezza matematica, che con 41 punti in classifica è a un passo, per potersi poi, eventualmente, dedicare ad altri obiettivi, come ad esempio la conquista dei playoff.

Arzachena-Bonorva sarà diretta dall’arbitro Giovanni Maria Ortu della sezione di Carbonia (assistenti Augusto Giovanni Scanu e Lorenzo Zappino di Sassari): fischio d’inizio alle 15.

© Riproduzione riservata