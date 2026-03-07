Eccellenza, il Santa Teresa prepara la trasferta di LanuseiLevacovich: «Servirà l’atteggiamento giusto e molta attenzione»
Il Santa Teresa riparte dalla prestazione offerta contro la capolista. O almeno quella è l’idea. Contro l’Ossese la squadra di Fabio Levacovich è uscita sconfitta dal campo, ma nel post partita il tecnico dei galluresi è stato chiaro: «Se andremo a giocare con questo atteggiamento a Lanusei, ci si può tirare fuori da questa situazione».
La situazione è quella di una formazione che lotta per la salvezza nel campionato di Eccellenza, ritrovato dopo 37 anni di assenza. Domani al Lixius i galluresi proveranno a strappare punti alla quinta della classe, reduce da tre sconfitte, per tirarsi fuori dai playout, ma oltre alla prestazione e all’atteggiamento sfoderati contro l’imbattuta Ossese al Buoncammino, contro il Lanusei, che nel match valido per la 9ª giornata di ritorno dovrà fare a meno dello squalificato Caetano, servirà molta attenzione.
«Dobbiamo metterci qualcosa in più, giocare ogni partita come se fosse una finale e sperare sempre – insiste Levacovich – di fare risultato».
Squadre in campo alle 15 allo stadio Lixius di Lanusei: dirige l’arbitro Valerio Tomassini di Aprilia, assistenti Nicola Mascia e Nicolò Pili della sezione di Cagliari.