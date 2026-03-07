La 27ª giornata del girone B di Promozione conferma il dominio dell’Alghero, sempre più lanciato verso la vittoria del campionato, mentre alle sue spalle prosegue la corsa di Bonorva 1960 e Ozierese 1926. Non mancano risultati pesanti anche nella zona centrale e nella lotta salvezza, con diversi scontri ricchi di gol.

Ad aprire il quadro di giornata è il successo di misura della capolista Alghero, che supera 1-0 il Ghilarza Calcio grazie alla rete di Barboza. Un’altra vittoria che conferma l’incredibile stagione dei giallorossi, sempre più saldi al comando con numeri impressionanti.

Tiene il passo il Bonorva 1960, che espugna il campo dell’Arzachena Academy Costa Smeralda con un pirotecnico 4-2. Gli ospiti mettono la gara sui binari giusti con le reti di Madeddu, Cordoba, Chelo e Pusceddu, mentre ai padroni di casa non bastano i gol di Donati e Fernandez.

Travolgente l’Ozierese 1926, che rifila un netto 6-1 al Li Punti. Gli ospiti passano inizialmente con Pireddu, ma la reazione dei canarini è devastante: Apeddu, Ferro, Passos, G. Fantasia, Mattea e A. Fantasia firmano una goleada che consolida il terzo posto.

Poker convincente anche per il Coghinas, che supera 4-1 il Castelsardo. In gol Garcia, Ruiu, Radovanovic e Oggiano per i padroni di casa, mentre per gli ospiti la rete della bandiera porta la firma di Asara.

Finisce invece in parità la sfida tra Macomerese e Luogosanto: all’iniziale vantaggio della compagine di Macomer con Deriu risponde Secchi per l’1-1 finale.

Successo importante per il Bosa, che supera 2-0 il Campanedda grazie alle reti di Fadda e Brisida, mentre lo Stintino conquista tre punti pesanti battendo 3-2 il San Giorgio Perfugas. A segno D’Amico, El Msslak e Silvetti per i padroni di casa, mentre per gli ospiti vanno in gol Alcazar e Milia.

Colpo esterno dell’Atletico Bono, che passa 2-1 sul campo del Thiesi grazie alla doppietta di Molozzu. Inutile per i padroni di casa la rete di Canu.

Spettacolo e gol nella sfida tra Tuttavista e Usinese, terminata 2-2. La formazione di Galtellì trovano la via della rete con Meite e Fronteddu, mentre gli ospiti rispondono con D’Andrea e Grassi su calcio di rigore.

In classifica resta saldamente al comando l’Alghero con 77 punti, seguito dal Bonorva 1960 a quota 60 e dall’Ozierese 1926 a 53. Più staccato il Coghinas a 48, mentre Usinese e Luogosanto restano in piena corsa per la zona playoff. Nella parte bassa della graduatoria punti preziosi per Stintino e Atletico Bono, mentre rimangono in difficoltà Ghilarza e Tuttavista

© Riproduzione riservata