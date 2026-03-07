L’Esperia Cagliari frena dopo il successo esterno de L’Aquila. Al PalaPirastu passa la Stella Azzurra Viterbo, che si impone 75-58 e allunga la propria striscia positiva nel campionato di Serie B Interregionale.

I rossoblù partono con buon ritmo, ma alla distanza devono fare i conti con la difesa degli ospiti, abili a cambiare spesso assetto tra uomo e zona e a togliere fluidità all’attacco cagliaritano. L’Esperia resta in partita a lungo, senza però trovare la continuità necessaria per rimettere davvero in discussione il risultato.

Il calendario non concede comunque pause: mercoledì sera il PalaPirastu ospiterà il recupero contro Marigliano, occasione immediata per voltare pagina.

La gara. L’avvio è favorevole ai padroni di casa. Con Giordano e Frattoni insieme in quintetto l’Esperia alza subito l’intensità e piazza un 8-0 che indirizza i primi minuti. Frattoni è tra i più attivi e i rossoblù chiudono il primo quarto avanti 18-13, approfittando anche di qualche errore di troppo degli ospiti.

Nel secondo periodo il punteggio resta basso e la partita si fa più fisica. Viterbo cresce soprattutto grazie all’energia di Bastone, che firma cinque punti consecutivi e riporta i suoi a contatto. L’attacco cagliaritano si inceppa per diversi minuti e gli ospiti ne approfittano: Giancarli colpisce in transizione dall’arco e completa un parziale di 11-0 che vale il sorpasso. All’intervallo la Stella Azzurra è avanti di misura, 29-28.

La gara cambia definitivamente dopo la pausa lunga. Viterbo rientra con maggiore precisione e piazza subito un nuovo allungo: Liesis e Visentin guidano il break che porta gli ospiti in doppia cifra di vantaggio. L’Esperia resta a lungo senza segnare e si sblocca solo dopo oltre cinque minuti con due liberi di Morgillo. Una tripla di Giordano e una schiacciata in contropiede di Frattoni riportano i rossoblù fino al -8 (39-47), ma Giancarli dall’angolo spegne subito l’entusiasmo del PalaPirastu.

Nell’ultimo quarto Viterbo gestisce con sicurezza. Le triple e i giochi da tre punti degli ospiti, tra cui quello di Liesis che vale il +17 (45-62), chiudono di fatto la partita con largo anticipo. Nel finale la Stella Azzurra controlla senza affanni fino al 75-58 conclusivo.

Esperia-Stella Azzurra Viterbo 58-75

Confelici Carni Cagliari: Porcu ne, N. Manca, Cabriolu 3, Giordano 8, Potì 5, Frattoni 18, Thiam 12, Picciau 3, Locci 2, Pili 3, Morgillo 4. Allenatore F. Manca

Wecom Ortoetruria Viterbo: Calvi 5, Bertollini, Bertini 2, Giancarli 11, Moretti 8, Albenzi 2, Liesis 12, Meroi 3, Visentin 10, Bastone 16, Casanova 6, Ousman. Allenatore Saputo

Parziali: 18-13; 28-29; 42-53

