La Dinamo Lab non si fa sorprendere ed espugna il campo delle Volpi Rosse Firenze per 74-50. La squadra sassarese recupera così il primo posto della serie A di basket in carrozzina in attesa del match tra la capolista Cantù e Porto torres.

C'è stato equilibrio solo nel primo quarto, dove la formazione di Foden è partita bene, ha visto avvicinarsi i toscani sino a -2 e poi ha chiuso a +5. Nel secondo quarto la Dinamo Lab ha preso saldamente la partita nelle proprie mani ed è andata al risposo sul 36-24.

Dopo l'intervallo i biancoblù hanno controllato senza patemi, sfruttando la vena della coppia Murakami-Ghione che ha sfiorato i 50 punti.

Tabellino Dinamo Lab: Papi 10, Canella 6, Esteche 5, Lindblom, Revuelta, Saaid, Da Silva 2, Uras 2, Murakami 29, Ghione 20. All. Foden

