Serie C: la Torres a Carpi cerca la seconda vittoria di filaLa squadra sassarese vuole restare fuori dalla zona playout
Dopo aver "espugnato" il proprio campo, il "Vanni Sanna", battendo il Guidonia, ora la Torres tenta l'impresa mai riuscita finora in questa stagione: conquistare due vittorie di fila. Domani a Carpi (inizio alle 14.30) l'occasione è propizia. la formazione modenese infatti è in crisi: solo un successo a fronte di ben 8 sconfitte nelle ultime 14 giornate.
La squadra sassarese deve rinunciare al difensore Antonelli, squalificato. Il suo posto al centro della difesa dovrebbe essere preso da Idda, col ritorno di Baldi come braccetto destro. Ha recuperato dal problema fisico Zanandrea, ma il suo impiego potrebbe avvenire solo a gara in corso.
Ancora assente l'esterno destro Zecca, che dovrà saltare almeno altre due partite. Dovrebbe giocare a destra Sala, a meno che il tecnico Greco non opti per Zambataro a destra e Liviero a sinistra utilizzando ancora Sala sulla trequarti insieme a Di Stefano alle spalle di Sorrentino.