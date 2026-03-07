Al via questo pomeriggio la decima giornata di ritorno del campionato di calcio di Promozione regionale. Anticipa stasera, con inizio alle 15, tutto il girone B. Il girone A, invece, in campo domani.

Nel girone A impegno casalingo per il Terralba F. Bellu, contro l’Ovodda. L’undici guidato da Daniele Porcu punta alla vittoria per consolidare il primo posto in classifica, conquistato lo scorso weekend. Entrambe le squadre, nell’ultimo turno, hanno conquistato un rotondo successo: i terralbesi si sono imposti 6-0 contro i “cugini” della Tharros, l’Ovodda, 4-0, nello scontro diretto per la salvezza contro la Baunese. Luca Orrù e compagni putano alla conquista dei 3 punti per tenere a distanza il Guspini, secondo in classifica.

Tra le oristanesi, giocheranno in casa anche Samugheo e Tharros. I primi, che nel turno scorso hanno bloccato sullo 0-0 proprio il Guspini, attendono la visita del Selargius, compagine che attraversa un buon momento di forma. La Tharros, invece, chiamata a riscattare la sconfitta di Terralba, ospita il CUS Cagliari, formazione appaiata in classifica con 31 punti. Chi cerca conferme è l’Arborea, sul difficile campo di Tonara. La formazione guidata da Maurizio Firinu ha vinto domenica scorsa sul campo della Freccia Parte Montis e punta ai 3 punti per accorciare il divario dalla zona playoff. Infine, la Freccia Parte Montis è attesa dallo scontro salvezza sul campo del Pirri. Mogoresi ultimi con 18 punti all’attivo, pirresi in zona playout a quota 23. Per i ragazzi di Giancarlo Boi una sfida cruciale in vista del finale di stagione.

Girone B in campo questo pomeriggio. Le due oristanesi saranno impegnate alle 15. Il Ghilarza andrà alla ricerca di punti salvezza sul campo della capolista Alghero (24 vittorie e 2 pareggio in 26 partite). I ghilarzesi sono attualmente terz’ultimi con 21 punti all’attivo. Il Bosa, invece, ospita il Campanedda, formazione distante un solo punto in classifica (Campanedda 31 punti, Bosa 30). I bosani sono reduci da 2 successi nelle ultime due gare; 6 punti che hanno permesso alla formazione allenata da Salvatore Carboni di uscire dalla zona “calda” della classifica.

