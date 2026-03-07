Quindici giorni fa era stata convocata non nei tempi previsti, ma adesso ci siamo: si terrà lunedì sera 9 marzo l'assemblea dei soci del Carbonia calcio per discutere delle annunciate dimissioni del presidente Andrea Meloni, che ha assunto la scorsa estate la massima carica del blasonato club sardo che milita nel campionato di Eccellenza.

Un mese fa il dirigente, farmacista a Bacu Abis, dopo essere succeduto a Stefano Canu, ha palesato la necessità di rassegnare le dimissioni, anche per motivi riconduicibili a questioni di salute.

Se ne sarebbe dovuto discutere circa due settimane fa, il 22 febbraio, nel corso di un'assemblea straordinaria che però è saltata per assenza del nunero legale. Se ne riparlerà dunque fra due giorni per capire se le intenzioni manifestate sono ancora confermate o se nel frattempo lo scenario è eventualmente mutato.

