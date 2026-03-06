La Virtus Cagliari si prepara ad affrontare la capolista. Sabato al PalaRestivo (ore 18), nella nona giornata di ritorno di A2 Femminile, la Sardegna Marmi ospita il Sanga Milano.

Le cagliaritane arrivano alla sfida dopo il passo falso sul campo di Viterbo, arrivato una settimana dopo la prestigiosa vittoria casalinga contro Costa Masnaga. Un andamento altalenante che la squadra di Fabrizio Staico proverà a lasciarsi alle spalle proprio contro la prima della classe.

Milano guida il girone con un bilancio di 17 vittorie e 3 sconfitte e uno degli attacchi più prolifici del campionato. Tra le principali protagoniste spiccano la guardia serba Anja Marinkovic, miglior realizzatrice con oltre 300 punti, e Susanna Toffali, oltre alla presenza sotto canestro di Anna Olson.

La Virtus proverà a rispondere con la solidità difensiva che l’ha spesso contraddistinta durante la stagione. Il contenimento delle individualità milanesi e una maggiore continuità offensiva saranno elementi chiave per restare in partita. «La sconfitta di Viterbo ci ha fatto male - ha detto la playmaker Monika Naczk - ma può darci motivazioni in più. In casa l’energia è sempre speciale e dovremo partire dalla difesa per provare a fermare Milano».

