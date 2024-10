Il venticinquenne di Macerata, Tommaso Compagnucci, ha sconfitto 6-0, 6-4 il qualificato Mariano Tammaro e conquistato così l’accesso alle semifinali del tabellone maschile del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Oggi Compagnucci tornerà sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula per contendersi un posto in finale con il umbro 4 del seeding, lo spagnolo Pol Martin Tiffon.

Eliminato ai quarti, invece, Iannis Miletich, wild card battuta 6-4, 7-6(4) dal davisman slovacco Andrej Martin, trentacinquenne che è stato in Top 100 Atp nel 2020, ma ora scivolato al gradino 544 della classifica mondiale.

Femminile. Tre italiane ai quarti di finale. Si tratta della testa di serie numero 4 Nicole Fossa Huergo, di Diletta Cherubini e della qualificata Federica Urgesi. Quest’ultima ieri ha travolto con un convincente 6-4, 6-2 la greca Sapfo Sakellaridi, testa di serie numero 3, e adesso se la vedrà con un’altra qualificata, l’argentina Maria Florencia Urrutia, arrivata ai quarti dopo aver rifilato un 6-2, 6-2 alla numero 7 del tabellone Beatrice Ricci.

Fossa Huergo ha sconfitto 6-3, 6-3 la finlandese Laura Hietaranta e domani giocherà contro qualificata austriaca Julia Grabhner. Cherubini ha passato il turno in virtù del ritiro di Jessica Pieri sul 4-1 del primo set e ora affronterà la numero 2 del torneo, la spagnola Carlota Martinez Cirez.

Eliminate la qualificata Jennifer Ruggeri (6-2, 6-2 da Aliona Bolsova, moldava di nascita e spagnola di passaporto, numero 88 Wta cinque anni fa) e la numero 8 del seeding Tatiana Pieri (6-4, 3-6, 6-2 dalla bulgara Rositsa Dencheva).

© Riproduzione riservata