Inizia domenica la seconda fase della Serie C femminile, massimo campionato regionale di tennis a squadre.

Per i playoff, che decreteranno la vincitrice del campionato e chi rappresenterà l'Isola nel tabellone nazionale, la prima delle cinque giornate in programma prevede le sfide Milano 26-Torres Tennis, Quattro Mori Tennis Team-Tc Terranova e Tc Cagliari B-Tc Cagliari A. Il girone si concluderà domenica 25 maggio.

Per i playout, che decideranno chi retrocederà, si inizia con Ct Decimomannu-Tc Alghero Capricci. In programma poi Sporting Ct Quartu-Ct Decimomannu (domenica 13 aprile) e Tc Alghero Capricci-Sporting Ct Quartu (domenica 27).

