Iniziano domani i playoff e i playout del campionato di Serie C di tennis maschile e femminile a squadre, massima competizione regionale.



Serie C maschile.

Playoff (domani):

Tc70 Oristano-Sporting Ct Quartu

Tc Alghero-Tc Terranova

Playout (andata domani, ritorno domenica 24 maggio)

Ct Macomer-Ct Decimomannu

Tc Cagliari-Easy Tennis.

Retrocesse Tc Arzachena e Tc Tempio.



Serie C femminile.

Playoff (domani):

Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari A

Sporting Ct Quartu-Tc Alghero.

Playout (andata domani, ritorno domenica 24 maggio):

Tc Arzachena-Accademia Tennis

Tc Cagliari B-Tc Porto Torres

Retrocesse Tc Ghilarza e Tennis Elmas.

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