Tennis, al via playoff e playout di Serie CIniziano gli spareggi del massimo campionato regionale a squadre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Iniziano domani i playoff e i playout del campionato di Serie C di tennis maschile e femminile a squadre, massima competizione regionale.
Serie C maschile.
Playoff (domani):
Tc70 Oristano-Sporting Ct Quartu
Tc Alghero-Tc Terranova
Playout (andata domani, ritorno domenica 24 maggio)
Ct Macomer-Ct Decimomannu
Tc Cagliari-Easy Tennis.
Retrocesse Tc Arzachena e Tc Tempio.
Serie C femminile.
Playoff (domani):
Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari A
Sporting Ct Quartu-Tc Alghero.
Playout (andata domani, ritorno domenica 24 maggio):
Tc Arzachena-Accademia Tennis
Tc Cagliari B-Tc Porto Torres
Retrocesse Tc Ghilarza e Tennis Elmas.