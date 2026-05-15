Serie D, il Monastir a Roma per la finale con la TrastevereSarà una gara unica che i laziali giocheranno in casa grazie al loro secondo posto
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Attesa per la finale del playoff del girone G della Serie D che il Monastir giocherà domani a Roma contro la Trastevere.
Sarà una gara unica che i laziali giocheranno in casa grazie al loro secondo posto (con 60 punti), collezionata alla fine del campionato.
Il Monastir è finito invece al terzo posto con 53 punti. La squadra che passerà il turno sarà inserita in una graduatoria per eventuali ripescaggi in Serie C. La squadra sarda dopo il 3-3 di domenica scorsa nel playoff col Flaminia si è allenata ben per tutta la settimana agli ordini dell'allenatore Marcello Angheleddu.
Si annuncia un incontro difficile con la Trastevere che avrà il sostegno del pubblico di casa. Il Monastir è pronta a giocarsi tutte le sue chance con la certezza di aver già ottenuto risultati straordinari al suo esordio assoluto in serie D.