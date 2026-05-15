La Sardegna e Cagliari si preparano a diventare il palcoscenico internazionale della vela: dal 21 al 24 maggio il Golfo degli Angeli ospiterà la regata preliminare della 38ª America's Cup. Un appuntamento di prestigio che porterà nelle acque cagliaritane i cinque team protagonisti della fase di avvicinamento alla storica edizione di Napoli 2027, la prima della competizione a essere ospitata in Italia. L’evento è stato presentato ufficialmente stamattina nel corso della conferenza stampa con i rappresentanti delle squadre e delle istituzioni.

A bordo delle barche AC40 monotipo, tutte con configurazioni identiche capaci di superare i 40 nodi di velocità, gli equipaggi di Emirates Team New Zealand (con un team complessivo di circa 40 persone), La Roche-Posay (circa 30 persone) Tudor Team Alinghi (30 persone), GB 1 (due barche e circa 30 persone) e Luna Rossa, saranno impegnati in una serie di 8 regate di flotta. Nell'ultima giornata, i due migliori team si sfideranno in un match race per la vittoria. Tutte le regate, nei giorni 22, 23 e 24 maggio, si svolgeranno dalle 15 alle 17.

Giovedì 21 è prevista l'inaugurazione alle 17 al Bastione Saint Remy, con il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, la governatrice sarda Alessandra Todde, il presidente e l'amministratore delegato di Sport e Salute Spa - soggetto attuatore dell'evento - Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris. Il Race Village, allestito al porto, sarà aperto dalle 10 della mattina e durante tutte le giornate è previsto un intenso programma di eventi collaterali.

«Tenevamo molto a essere parte di questa 38/a America's Cup - ha evidenziato l'assessore regionale del Turismo Cuccureddu - perché la prima sfida italiana è partita dalla Sardegna con Azzurra e con la volontà dell'Aga Khan e quindi vogliamo onorare la sua memoria. E poi perché la sfida italiana è Luna Rossa, che ha scelto la Sardegna e Cagliari come base da ormai 12 anni. Ci auguriamo che sia anche un test perché, se dovesse accadere ciò che noi tutti ci auguriamo, la Sardegna potrebbe poi ospitare la finale».

I rappresentanti dei team Emily Llorens (La Roche-Posay), Nathalie Brugger (Tudor Team Alinghi), Andrea Romani (Luna Rossa), Hattie Rogers (Gb1) e Dan Bernasconi (Emirates Team New Zealand), hanno voluto sottolineare le «condizioni meteo-marine straordinarie» di Cagliari, aspetto su cui anche il sindaco Massimo Zedda ha posto l'accento: «Ci presentiamo come un luogo dove praticare la vela tutti i giorni dell'anno, grazie alle condizioni climatiche che consentono alle squadre, anche quelle olimpiche, di potersi allenare ogni giorno».

(Unioneonline)

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