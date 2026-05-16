Undicesimo posto, trentanove punti e salvezza raggiunta dalla Fanum Orosei che giocherà anche l’anno prossimo in Prima Categoria. Un anno difficile per la squadra di Pira che chiude la sua stagione con undici vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte. Un bottino che permette loro di restare a tre punti di vantaggio dalla zona playout e con quattordici punti di vantaggio sulla zona retrocessione, anche se con qualche rammarico.

Dopo un girone d’andata chiuso a centroclassifica, il rendimento della Fanum Orosei nella seconda parte di stagione è sicuramente particolare: solo una vittoria in sette partite giocate tra le mura amiche e cinque sconfitte; molto meglio la voce sulle trasferte, con cinque vittorie in otto incontri (che gli vale il primo posto nella classifica nel girone di ritorno per punti conquistati in trasferta).

Resta comunque una stagione ricca di alti e bassi come dice il presidente Pietro Chessa: «Ci accontentiamo, ma in estate abbiamo allestito una squadra per competere almeno per le prime tre posizioni – ribadisce il patron – Al completo e con tutti gli effettivi ce la saremmo giocata. Purtroppo non siamo riusciti a schierare la stessa formazione due domeniche di fila, per colpa degli infortuni che ci hanno tormentato per tutto l’anno. Come dirigenza vogliamo riscattarci da quest’annata buia e regalare ai tifosi una stagione di livello».

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