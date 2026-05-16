Ha vinto il Quattro Mori. La finale di andata della Europe Cup femminile ha avuto l’epilogo migliore, la vittoria per 3-1 sul Linz Froschberg. Per vincere la competizione europea per la seconda volta (la prima nel 2023) basta vincere due partite, nel match di ritorno in programma venerdì prossimo in Austria.

L’equilibrio tra le due formazioni, provenienti dalla Champions League dove sono state eliminate al secondo turno, è stato infranto per pochi punti e dalla determinazione della squadra cagliaritana, che ha vinto le tre partite al quinto set e addirittura in rimonta. Tre punti quasi in fotocopia.

Ha iniziato Elizabeth Abraamian, numero 49 del mondo, opposta all’olandese Britt Erland (104). La russa del Quattro Mori è partita bene ma si è trovata a inseguire, sotto 2-1 e 3-5 nel quarto. Da quel momento è cambiato tutto, un parziale di 8-0 l’ha portata al quinto che ha vinto 6-4. Ma Hengyu non ha trovato le contromisure al gioco della thailandese Sawettabut che si è imposta in tre set. Terza partita, Tania Plaian contro la difesa estrema della croata Malobabic. Sotto 2-1 rimette a posto le energie e il sistema nervoso e vince 6-4 al quinto. Ancora Abraamian, stesso cliché vince il primo set 11-9 con un parziale finale di 4-0, perde di misura i successivi due, domina il quarto, l’inerzia è tutta in suo favore anche nel quinto chiuso 6-2. Festa, abbracci, tifo da stadio, tutto ciò accoglie la vittoria, ma c’è ancora un passaggio, il ritorno a Linz, venerdì prossimo.

Serie A1 femminile

Sarà il Castelgoffredo l’avversaria del TT Sassari nella finale scudetto. Le lombarde, imbattute pluricampionesse d’Italia, hanno battuto ieri sera il Sud Tirol 3-1 (3-0 all’andata a Bolzano). Il TT Sassari ha guadagnato la finale senza giocare il derby con il Norbello, ritiratosi a seguito delle menomate condizioni di Tan Wenling, vittima di un incidente stradale. Secondo il calendario la prima sfida è prevista mercoledì prossimo a Sassari, ritorno tre giorni dopo a Castelgoffredo.

Serie A2 femminile

Ultimo atto, oggi e domani a Terni. Playoff promozione tra Muravera B, Molfetta, TT Torino e Vallecamonica. Il Muravera punto al ritorno in A1 dopo la retrocessione della prima squadra, i posti a disposizione sono due. Playout salvezza per il Norbello Guilcer. Nel suo girone le avversarie sono l’Ennio Cristofaro, Apuania Carrara e Athletic Club Genova. Si salvano le prime due.

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