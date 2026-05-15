L’iniziativa
15 maggio 2026 alle 22:03
Dodici borse di mobilità europea per i giovani della SardegnaScadenza delle candidature il 20 maggio
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L'Anci (associazione nazionale dei Comuni italiani) garantisce 12 borse di mobilità europea per i giovani della Sardegna. Un’opportunità formativa internazionale rivolta a studenti, apprendisti e neoqualificati residenti in Sardegna.
Previsto tirocini professionalizzanti in Francia, Irlanda, Malta, Spagna della durata di 120 giorni. Scadenza candidature: 20 maggio 2026.
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