L'Anci (associazione nazionale dei Comuni italiani) garantisce 12 borse di mobilità europea per i giovani della Sardegna. Un’opportunità formativa internazionale rivolta a studenti, apprendisti e neoqualificati residenti in Sardegna.

Previsto tirocini professionalizzanti in Francia,  Irlanda, Malta, Spagna della durata di 120 giorni. Scadenza candidature: 20 maggio 2026.

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